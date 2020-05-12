"Масочный режим" в Белом Доме: Трамп наотрез отказался носить средства защиты от коронавируса

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обозначил, что, несмотря на требование носить на его территории средства защиты от коронавируса COVID-19, сам он надевать маску отказывается. Об этом передает агентство "РБК", ссылаясь на западные СМИ.

Так, по словам президента, надевать маску он не будет, поскольку не имеет привычки ни с кем общаться на близком расстоянии.

Как указывает американская газета The Wall Street Journal, новое распоряжение в Белом Доме об обязательном ношении масок было введено после того, как двоих сотрудников протестировали на коронавирус и получили положительный результат. Все сотрудники Белого Дома обязаны покрывать нос и рот медицинской маской, за исключением того времени, когда сидят за рабочим столом.

"Равнее других" оказались только президент Дональд Трамп и его заместитель Майк Пенс - на них это правило не распространяется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп предложил необычное решение по лечению больных коронавирусом, а именно вкалывать им медицинские препараты в небольшой пропорции с отбеливателем.

"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях, – прим. ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких, – ред.)? Было бы интересно проверить это", - обратился американский президент к врачам.





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