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"Масочный режим" в Белом Доме: Трамп наотрез отказался носить средства защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему позволяет себе пренебрегать обязанностью носить защитную маску в Белом Доме

сегодня, 07:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Масочный режим" в Белом Доме: Трамп наотрез отказался носить средства защиты от коронавируса

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обозначил, что, несмотря на требование носить на его территории средства защиты от коронавируса COVID-19, сам он надевать маску отказывается. Об этом передает агентство "РБК", ссылаясь на западные СМИ.

Так, по словам президента, надевать маску он не будет, поскольку не имеет привычки ни с кем общаться на близком расстоянии.

Как указывает американская газета The Wall Street Journal, новое распоряжение в Белом Доме об обязательном ношении масок было введено после того, как двоих сотрудников протестировали на коронавирус и получили положительный результат. Все сотрудники Белого Дома обязаны покрывать нос и рот медицинской маской, за исключением того времени, когда сидят за рабочим столом. 

"Равнее других" оказались только президент Дональд Трамп и его заместитель Майк Пенс - на них это правило не распространяется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп предложил необычное решение по лечению больных коронавирусом, а именно вкалывать им медицинские препараты  в небольшой пропорции с отбеливателем.

"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях, – прим. ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких, – ред.)? Было бы интересно проверить это",  - обратился американский президент к врачам. 



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb9dfd99a794716c0572eb3
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