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Французов призвали путешествовать, не выезжая из страны

В связи с риском коронавируса, правительство Франции просит граждан воздержаться с заграничными поездками и отдать предпочтение внутреннему туризму

сегодня, 20:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

Французов призвали путешествовать, не выезжая из страны

Правительство Франции обратилось к гражданам с просьбой не пересекать границу государства без крайней необходимости, например, с целью туристической поездки. Об этом сообщила в своем Twitter министр экологического перехода Франции Элизабет Борн.

Так, министр обозначила, что не рекомендует отправляться французам в соседнюю Испани, несмотря на то, что эта туристическая страна собирается в ближайшее время снова открыть свои границы для заграничных отдыхающих.

Говоря о том, что испанские власти, с одной стороны, открыли границы, а с другой - установили определенные предписания для людей, которые прибывают в страну на самолете, Борн заявила, что считает это решение "противоречивым".

Также она добавила, что власти Франции будут делать все возможное, чтобы максимально смягчить в стране условия для внутреннего туризма.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Франции выступил с инициативой запрета для парижан массово отдыхать на берегу Сены.


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