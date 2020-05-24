Французов призвали путешествовать, не выезжая из страны

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8988.10
ETH/USD
204.97
LTC/USD
43.03
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.38
Правительство Франции обратилось к гражданам с просьбой не пересекать границу государства без крайней необходимости, например, с целью туристической поездки. Об этом сообщила в своем Twitter министр экологического перехода Франции Элизабет Борн.
Так, министр обозначила, что не рекомендует отправляться французам в соседнюю Испани, несмотря на то, что эта туристическая страна собирается в ближайшее время снова открыть свои границы для заграничных отдыхающих.
Говоря о том, что испанские власти, с одной стороны, открыли границы, а с другой - установили определенные предписания для людей, которые прибывают в страну на самолете, Борн заявила, что считает это решение "противоречивым".
Также она добавила, что власти Франции будут делать все возможное, чтобы максимально смягчить в стране условия для внутреннего туризма.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Франции выступил с инициативой запрета для парижан массово отдыхать на берегу Сены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости