Женщина-трансгендер стала мэром в городе Франции - впервые в истории страны

Во Франции впервые за всю историю государства муниципалитет возглавила трансгендерная женщина - мэром северного города Тиюа-ле-Маршенн стала 55-летняя Мари Ко. Об этом передает журнал La Voix du Nord.

Так, французское издание сообщило, что за кандидатуру Ко проголосовали 14 городских депутатов из 15.

Уже 24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии. Как сообщила газета, "мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн".

В городке Тиюа-ле-Маршенн 455 избирателей, из них более 300 участвовали в выборах.



В интервью агентству AFP Мари Ко заявила, что её избрали не потому, что она трансгендерная, а потому что избиратели приняли её программу.

"Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", – сказала 55-летняя мать троих детей и новоизбранный мэр.

Мари Ко, сторонница социально-экономической модели, основанной на принципах устойчивого развития местной экономики. Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезной судьбе мужчины-трансгендера из Великобритании, который не может получить документы, где он будет указан отцом собственного ребенка, а не матерью.





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