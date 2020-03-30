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Трамп позвонил Путину: президенты обсудили мировой кризис и COVID-19

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин подняли важнейший вопрос для США и России: энергетический рынок в сложных условиях падения цен на нефть и пандемии

30 марта 2020, 23:17
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп позвонил Путину: президенты обсудили мировой кризис и COVID-19

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в котором национальные лидеры достигли договоренностей в поддержании энергетического рынка в условиях стремительного падения цен на нефть. Об этом сообщает агенство "РБК-Украина".

По словам официального представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп и Путин согласились, что они будут "тесно сотрудничать" в рамках "Большой двадцатки" (G20) для борьбы с коронавирусом и оживления мировой экономики.

В администрации Кремля сообщили, что телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе Вашингтона.

"Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики", - говорится на сайте Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Дональд Трамп намерен завершить режим строгого карантина в США в связи с приближением Пасхи. По мнению Трампа, искалеченная из-за коронавируса экономика и вынужденная социальная изоляция нанесут больше вреда, чем распространение вируса. Эксперты здравоохранения предупреждают президента, что распространение заболевания может замедлиться, если все предприятия останутся закрытыми, а люди будут сидеть дома как можно дольше.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-putin-dogovorilis-rabotat-ozhivleniem-1585595302.html
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