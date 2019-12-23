Меркель поздравила евреев с Ханукой

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила всех евреев страны, которые отмечают в эти дни праздник Хануки. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Меркель обозначила, что в Германии очень ценят и уважают традиции еврейской нации, поскольку они украшают и обогащают культуру самих немцев.
Также она категорически отрицает любую политическую поддержку или лояльность к проявлениям антисемитизма со стороны германского правительства.
"В Германии нет места антисемитизму, расизму, ксенофобии, ненависти и насилию!", - подчеркнула Ангела Меркель в своей поздравительной публикации.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера и президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с началом одного из ключевых праздников еврейской традиции.
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