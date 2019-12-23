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Меркель поздравила евреев с Ханукой

Канцлер поведала, как еврейские ценности и традиции скрепляют общество в Германии

сегодня, 18:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила всех евреев страны, которые отмечают в эти дни праздник Хануки. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Меркель обозначила, что в Германии очень ценят и уважают традиции еврейской нации, поскольку они украшают и обогащают культуру самих немцев. 

Также она категорически отрицает любую политическую поддержку или лояльность к проявлениям антисемитизма со стороны германского правительства.

"В Германии нет места антисемитизму, расизму, ксенофобии, ненависти и насилию!", - подчеркнула Ангела Меркель в своей поздравительной публикации.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера и президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев с началом одного из ключевых праздников еврейской традиции. 

Источник: https://www.instagram.com/p/B6aI-pQo3dN/
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