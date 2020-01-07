460 тыс работников в Германии могут пострадать от последствий Brexit

В Германии судьба почти полмиллиона работников, обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в конце января неизвестна. Об этом сообщает DW.

Исследование о последствиях Brexit для Германии провел Нюрнбергский институт изучения рынка труда (IAB). Так, 460 тыс рабочих мест в Германии связаны с экспортом в Великобританию, из них 60 тыс - заняты в автомобильной промышленности. IAB подчеркивает, что до сих пор неясно, как будут регулироваться будущие торговые отношения в результате предстоящего выхода Великобритании из ЕС.

Однако эксперты сообщают, что численность рабочей силы, зависящей от торговли с Британией, не следует приравнивать к потенциальной потере работы. Так, грядущий выход Великобритании из ЕС не уменьшит экспорт до нуля, а может и открыть новые торговые возможности для немецких компаний. Но растущая неопределенность заставила многие немецкие компании искать новых торговых партнеров на других рынках и перестраивать свои производственные цепочки. Сообщается, что импорт из Великобритании также уменьшится.

Отметим, что Великобритания является пятым по значимости торговым партнером Германии с точки зрения экспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении.