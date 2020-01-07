460 тыс работников в Германии могут пострадать от последствий Brexit

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В Германии судьба почти полмиллиона работников,
обеспечивающих торговлю с Великобританией, после выхода королевства из ЕС в
конце января неизвестна. Об этом сообщает DW.
Исследование о последствиях Brexit для Германии провел Нюрнбергский
институт изучения рынка труда (IAB). Так, 460 тыс рабочих мест в Германии
связаны с экспортом в Великобританию, из них 60 тыс - заняты в автомобильной
промышленности. IAB подчеркивает, что до сих пор неясно, как будут
регулироваться будущие торговые отношения в результате предстоящего выхода
Великобритании из ЕС.
Однако эксперты сообщают, что численность рабочей силы,
зависящей от торговли с Британией, не следует приравнивать к потенциальной
потере работы. Так, грядущий выход Великобритании из ЕС не уменьшит экспорт до
нуля, а может и открыть новые торговые возможности для немецких компаний. Но
растущая неопределенность заставила многие немецкие компании искать новых
торговых партнеров на других рынках и перестраивать свои производственные
цепочки. Сообщается, что импорт из Великобритании также уменьшится.
Отметим, что Великобритания является пятым по значимости
торговым партнером Германии с точки зрения экспорта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Британии
поддержал законопроект по Brexit во втором чтении.
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