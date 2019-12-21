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Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit

сегодня, 06:55
Автор:

• Ольга Чародий

Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении, свидетельствуют данные голосования в пятницу, передает РИА-Новости. 

Поддержали законопроект 358 депутатов, 234 проголосовали против.

Ранее премьер-министр  Британии Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.

Как сообщал портал "Комментарии", Борис Джонсон обратился к госслужащим с просьбой не употреблять слово Brexit после того, как государство выйдет из состава Евросоюза. Об этом сообщает портал The Huffington Post UK. По мнению авторов издания, таким призывом британский премьер намерен показать обществу, что процесс завершен. Предполагается, что чиновники также перестанут называть торговое соглашение с ЕС "сделкой". "Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - сообщил источник издания.

Источник: https://ria.ru/
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