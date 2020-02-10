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Политический скандал в Германии: протеже Меркель не станет следующим канцлером

Преемница канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр внезапно решила уйти с поста главы "Христианско-демократического союза"

сегодня, 12:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Политический скандал в Германии: протеже Меркель не станет следующим канцлером

Глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться на должность следующего канцлера страны, а еще - решила отказаться от главенства партии. Об этом пишут немецкие СМИ.

Крамп-Карренбауэр заявила об этом сегодня утром президиуму партии. Сообщается, что решение обусловлено внутриполитическим скандалом. Так, 57-летняя Крамп-Карренбауэр выиграла голосование в декабре 2018 года, чтобы сменить Меркель на посту лидера ХДС, но затем изо всех сил пыталась утвердить свою власть в партии. Многие делегаты не поддерживают ее лидерство, а неспособность установить дисциплину партии в восточном штате Тюрингия еще больше подорвала авторитет потенциальной преемницы Меркель. Сама лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии, ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Политик была против сотрудничества с этими политсилами. Отметим, что канцлер Ангела Меркель поблагодарила председателя ХДС и попросила Крамп-Карренбауэр остаться министром.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что Путин вновь обсудил Украину с Меркель.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-germany-politics/merkel-protegee-kramp-karrenbauer-wont-run-for-chancellor-source-idUSKBN2040TP
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