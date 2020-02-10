Политический скандал в Германии: протеже Меркель не станет следующим канцлером

Глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться на должность следующего канцлера страны, а еще - решила отказаться от главенства партии. Об этом пишут немецкие СМИ.

Крамп-Карренбауэр заявила об этом сегодня утром президиуму партии. Сообщается, что решение обусловлено внутриполитическим скандалом. Так, 57-летняя Крамп-Карренбауэр выиграла голосование в декабре 2018 года, чтобы сменить Меркель на посту лидера ХДС, но затем изо всех сил пыталась утвердить свою власть в партии. Многие делегаты не поддерживают ее лидерство, а неспособность установить дисциплину партии в восточном штате Тюрингия еще больше подорвала авторитет потенциальной преемницы Меркель. Сама лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии, ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Политик была против сотрудничества с этими политсилами. Отметим, что канцлер Ангела Меркель поблагодарила председателя ХДС и попросила Крамп-Карренбауэр остаться министром.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что Путин вновь обсудил Украину с Меркель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!