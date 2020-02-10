Политический скандал в Германии: протеже Меркель не станет следующим канцлером

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Глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет
Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться на должность следующего канцлера страны,
а еще - решила отказаться от главенства партии. Об этом пишут немецкие СМИ.
Крамп-Карренбауэр
заявила об этом сегодня утром президиуму партии. Сообщается, что решение
обусловлено внутриполитическим скандалом. Так, 57-летняя Крамп-Карренбауэр
выиграла голосование в декабре 2018 года, чтобы сменить Меркель на посту лидера
ХДС, но затем изо всех сил пыталась утвердить свою власть в партии. Многие
делегаты не поддерживают ее лидерство, а неспособность установить дисциплину
партии в восточном штате Тюрингия еще больше подорвала авторитет потенциальной
преемницы Меркель. Сама лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения
между частями партии, ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми.
Политик была против сотрудничества с этими политсилами. Отметим, что канцлер
Ангела Меркель поблагодарила председателя ХДС и попросила Крамп-Карренбауэр
остаться министром.
Ранее портал "Комментарии"
рассказал, что Путин вновь обсудил Украину с Меркель.
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