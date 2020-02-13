Назван кандидат на пост главы партии Меркель

Новым главой немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Ангела Меркель, может стать бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц. Об этом передает Handelsblatt.

Ссылаясь на собственные информированные источники, издание отмечает, что Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Мерц уже принимал участие в выборах нового руководителя партии год назад - после того, как Меркель объявила о решении сложить свои полномочия. Тогда он проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Как известно, Крамп-Карренбауер заявила в понедельник, 10 февраля, что не будет претендовать на пост канцлера во время следующих парламентских выборов в 2021 году.

Мерц ранее остро критиковал социальную политику Меркель и выступал за софинансирование образовательных услуг, начиная с детских садов, и повышение пенсионного возраста.

Как сообщало издание "Комментарии", глава "Христианско-демократического союза" (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр передумала выдвигаться на должность следующего канцлера страны, а еще - решила отказаться от главенства партии.

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