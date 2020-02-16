В Германии стремительно растет количество беженцев из Китая

По данным немецкого Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в Германии за 2019 год искали убежища 962 жителя Китая, что превысило показатели за 2018 год более, чем в 2 раза. Об этом передает агентство "Deutch Welle".

Преимущество согласия от властей Германии на предоставление убежища получают этнические уйгуры - тюркоязычный народ, подавляющее большинство их живёт в регионе под названием Синьцзян на крайнем западе Китая. Всего за период 2019 год в Германию обратилось 193 уйгура, 96% из них получили социальную защиту. В остальных случаях немецкое руководство относится с крайней осторожностью и не спешит оформлять разрешение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса, власти Китая ввели смертную казнь для каждого, кто умышленно будет скрывать симптомы тяжелой формы пневмонии COVID-19 у себя или у близких.

"Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни", - указано в сообщении из китайского суда, где высшая мера была подписана, согласно законодательству Республики.



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