Ночная стрельба в Германии: уже известно об 11 погибших и 5 раненых

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Ночью Германию
всколыхнуло жуткое событие: в городе Ханау неизвестные дважды открыли беспорядочную
стрельбу в кальянных. Всего погибло 11 человек, а еще 5 получили ранения. Об этом
пишет Deutsche Welle.
Так, вечером
19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части
Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, но затем похожее нападение
произошло уже в другом районе города. Предварительно сообщается, что в заведение
вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Погибли
люди молодого возраста, в том числе женщина. Еще один человек умер в результате
полученного ранения. Затем полицейские обнаружили и вероятного стрелка – 43-летнего Тобиаса Р.. Мужчину нашли мертвым в его квартире. Также там было еще одно тело без
признаков жизни. По данным правоохранителей, стрелок работал в одиночку, а
мотивы могли быть правоэкстремистскими. Делом занялась Федеральная прокуратура Германии.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что в немецком городе Ханау в двух кальянных барах
вечером 19 февраля произошла стрельба.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости