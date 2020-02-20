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Ночная стрельба в Германии: уже известно об 11 погибших и 5 раненых

Мужчина, предположительно устроивший стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым

сегодня, 12:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Ночная стрельба в Германии: уже известно об 11 погибших и 5 раненых

Ночью Германию всколыхнуло жуткое событие: в городе Ханау неизвестные дважды открыли беспорядочную стрельбу в кальянных. Всего погибло 11 человек, а еще 5 получили ранения. Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, но затем похожее нападение произошло уже в другом районе города. Предварительно сообщается, что в заведение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Погибли люди молодого возраста, в том числе женщина. Еще один человек умер в результате полученного ранения. Затем полицейские обнаружили и вероятного стрелка – 43-летнего Тобиаса Р.. Мужчину нашли мертвым в его квартире. Также там было еще одно тело без признаков жизни. По данным правоохранителей, стрелок работал в одиночку, а мотивы могли быть правоэкстремистскими. Делом занялась Федеральная прокуратура Германии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба.


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Источник: https://p.dw.com/p/3Y1r2
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