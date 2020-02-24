Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 24.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Германия В Германии во время карнавала автомобиль протаранил людей: более 30 пострадавших
НОВОСТИ Все новости

В Германии во время карнавала автомобиль протаранил людей: более 30 пострадавших

В результате чрезвычайного происшествия на немецком карнавале пострадали 30 человек, среди них есть и дети

сегодня, 20:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Германии во время карнавала автомобиль протаранил людей: более 30 пострадавших

В немецком городе Фолькмарзен во время карнавала Розенмонтаг автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали 30 людей, в том числе и дети. Об этом передает издание Bild.

Известно, что полиция сумела предотвратить суд Линча над 30-летним водителем Merсedes, который совершил намеренный наезд в толпу празднующих людей.

По информации от прессы, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, большинство отделалось легкими травмами и еще испугом. 

На данный момент подозреваемый задержан и дает показания по делу в местном управлении полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что старшего сына британской королевы Елизаветы II обвиняют в сексуальном преступлении, где участницей стала несовершеннолетняя. 

Так, некие Мисс Джиффр и Джоанна Шоберг рассказали, что наследник престола дотрагивался до них неподобающим образом. Еще одна жертва, Вирджиния Робертс, заявила, что в период с 1999 по 2002 годы ее три раза принуждали к интимной связи с принцем Эндрю по его же инициативе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/news/inland/news-inland/auto-rast-in-karnevalsmenge-in-hessen-mindestens-15-verletzte-69006424.bild.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...