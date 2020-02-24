В Германии во время карнавала автомобиль протаранил людей: более 30 пострадавших

В немецком городе Фолькмарзен во время карнавала Розенмонтаг автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали 30 людей, в том числе и дети. Об этом передает издание Bild.

Известно, что полиция сумела предотвратить суд Линча над 30-летним водителем Merсedes, который совершил намеренный наезд в толпу празднующих людей.

По информации от прессы, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, большинство отделалось легкими травмами и еще испугом.

На данный момент подозреваемый задержан и дает показания по делу в местном управлении полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что старшего сына британской королевы Елизаветы II обвиняют в сексуальном преступлении, где участницей стала несовершеннолетняя.



Так, некие Мисс Джиффр и Джоанна Шоберг рассказали, что наследник престола дотрагивался до них неподобающим образом. Еще одна жертва, Вирджиния Робертс, заявила, что в период с 1999 по 2002 годы ее три раза принуждали к интимной связи с принцем Эндрю по его же инициативе.





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