Сына королевы Елизаветы II обвиняют в изнасиловании

В последнее время королевской чете что-то не везет, разводы, характерный поступок Меган Маркл, а сейчас 60-летний принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, оказался в центре секс-скандала, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что Эндрю замешан в деле о сексуальном насилии, да еще и в отношении несовершеннолетних, дело правоохранители расследуют уже несколько лет.

Имя сына Елизаветы II прозвучало в ходе судебного заседания над его другом Джеффри Эпштейном, которого уличили в изнасиловании и работорговле. Жертвы признались, что их принуждали к половым контактам и с британским аристократом.

Так, некие Мисс Джиффр и Джоанна Шоберг рассказали, что наследник престола дотрагивался до них неподобающим образом. Еще одна жертва, Вирджиния Робертс, заявила, что в период с 1999 по 2002 годы ее три раза принуждали к интимной связи с принцем Эндрю по его же инициативе.

По словам сына королевы, у него есть алиби и рассказал, что после того, как отвез свою дочь Беатрис в ресторан в Уокинге, он был дома.

В тоже время охранник королевского дворца, который работает там более 20 лет рассказал, что принц Эндрю дома не было, а вернулся он в Букингемский дворец лишь под утро, при этом он был в плохом настроении и устроил скандал.

Отмечается, что королевская семья не комментирует данные факты. Однако еще в 2019 году принцу Эндрю пришлось сложить полномочия.

Как сообщало издание "Комментарии", в королевской семье снова неспокойно: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Филлипс.

Решение о расставании приняла 41-летняя супруга, чем очень расстроила королеву и сына принцессы Анны. "Он опустошен", - прокомментировали состояние Питера его знакомые. За 12 лет брака у пары появилось двое детей – 7-летняя Айла и 9-летняя Саванна.

Отем решилась на такой шаг после поступка Меган Маркл и принца Гарри, которые недавно частично сложили королевские полномочия. При этом инсайдеры говорят, что предательство тут искать не следует, поскольку у пары давно уже были неидеальные взаимоотношения.



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