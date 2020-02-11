В королевской семье опять проблемы: старший внук Елизаветы II разводится

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В
королевской семье снова неспокойно: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится
с женой Отем Филлипс. Об этом пишет Tne Sun.
По
данным издания, решение о расставании приняла 41-летняя супруга, чем очень
расстроила королеву и сына принцессы Анны. "Он опустошен", - прокомментировали
состояние Питера его знакомые. За 12 лет брака у пары появилось двое детей –
7-летняя Айла и 9-летняя Саванна. При этом, дети имеют двойное гражданство, в
частности, канадское. Сообщается, что
мама хочет забрать детвору и вернуться в Канаду. В медиа прозвучало предположение,
что Отем решилась на такой шаг после поступка Меган Маркл и принца Гарри,
которые недавно частично сложили королевские полномочия. При этом инсайдеры
говорят, что предательство тут искать не следует, поскольку у пары давно уже
были неидеальные взаимоотношения.
Ранее
портал "Комментарии" писал, что Ее Величество Елизавета II дала новую должность своему 37-летнему внуку, принцу Уильяму. Примечательно, что
после того как герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий, герцог
Кембриджский получил очередное звание. Известно, что титул будет действовать всего лишь в течение 2020
года.
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