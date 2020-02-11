В королевской семье опять проблемы: старший внук Елизаветы II разводится

В королевской семье снова неспокойно: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Филлипс. Об этом пишет Tne Sun.

По данным издания, решение о расставании приняла 41-летняя супруга, чем очень расстроила королеву и сына принцессы Анны. "Он опустошен", - прокомментировали состояние Питера его знакомые. За 12 лет брака у пары появилось двое детей – 7-летняя Айла и 9-летняя Саванна. При этом, дети имеют двойное гражданство, в частности, канадское. Сообщается, что мама хочет забрать детвору и вернуться в Канаду. В медиа прозвучало предположение, что Отем решилась на такой шаг после поступка Меган Маркл и принца Гарри, которые недавно частично сложили королевские полномочия. При этом инсайдеры говорят, что предательство тут искать не следует, поскольку у пары давно уже были неидеальные взаимоотношения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Ее Величество Елизавета II дала новую должность своему 37-летнему внуку, принцу Уильяму. Примечательно, что после того как герцоги Сассекские отказались от королевских полномочий, герцог Кембриджский получил очередное звание. Известно, что титул будет действовать всего лишь в течение 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!