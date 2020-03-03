В Германии начали частично оплачивать ночные поездки в такси женщинам

Мюнхен стал первым немецким мегаполисом, где решили обезопасить женщинам дорогу домой в ночное время, введя скидки на проезд в такси. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Мюнхене, несмотря на высокий уровень жизни, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности в ночное время. А взять такси ночью позволить иногда не может, поскольку цена за проезд немалая. Поэтому власти решили частично компенсировать проезд представительницам женского пола.

Так, с марта в баварской столице любая женщина в возрасте от 16 лет и старше теперь может получить ваучер на пять евро. При этом, компенсируют траты на проезд домой (в том числе, в пригород) как местным жительницам, так и туристкам. Действуют скидки с 22:00 до 6:00 утра. Сертификаты выдают в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения Bürgerbüro. За один визит посетительница может получить на руки три билета, но общее количество ваучеров не ограничено.

Добавим, что на проект в горбюджете заложили расходы объемом 1 млн евро. Стоит добавить, что бумажные билеты могут заменить приложением для смартфона, если проект покажет эффективность.



Ранее "Комментарии" писали, что экс-нардеп Гаврилюк теперь работает таксистом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!