Германские специалисты рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса

Мировое распространение нового вида коронавируса продлится около двух лет. Такое заявление сделал руководитель агентства общественного здравоохранения ФРГ. Длительность пандемии будет зависить от того, насколько быстро ученые разработают вакцину против вируса.

Президент института Роберта Коха Лотар Вилер также дал свой прогноз по количеству человек, которые заразятся коронавирусом и переболеют. Согласно оценкам специалистов Института, всего будет заражено 60-70% населения планеты, после чего человечество переболеет и приобретет иммунитет. Однако Вилер остерегся давать прогнозы о проценте летальных случаев.

"Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конце концов", - заявил он во время пресс-конференции.

В конечном итоге, количество зараженных в Германии может превысить миллион, отметил эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", около семи миллионов человек, которые проживают в соседних округах Сан-Франциско, получили предписание не выходить из-дому без крайней необходимости.

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