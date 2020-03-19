Меркель сравнила пандемию COVID-19 со Второй мировой войной

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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 18 марта, впервые за срок своего пребывания у власти выступила со специальным обращением к гражданам ФРГ, в котором призвала воспринимать серьезно пандемию коронавируса COVID-19 и выполнять распоряжения правительства страны. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".
"Это серьезно. Воспринимайте это, пожалуйста, серьезно. С момента объединения Германии, нет, со Второй мировой войны не было серьезнее вызова для нашей страны, который требовал бы совместных солидарных действий", - обозначила канцлер ФРГ.
Правительство страны вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составил список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие подобные заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.
Согласно предписанию, должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и сборов в других религиозных учреждениях.
Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и учреждениям позволят работать в воскресенье, а рестораны будут закрываться в 18:00 вместо традиционных "до последнего клиента".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп признал мужество американцев, которым приходится сталкиваться с такой серьезной вирусологической проблемой.
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