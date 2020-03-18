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Трамп назвал американцев невероятной нацией

Президент США Дональд Трамп признал, что страна находится в жестких условиях пандемии и войн, но американский народ стойко переносит вызовы судьбы

сегодня, 22:15
Автор:

• Екатерина Белоброва

Трамп назвал американцев невероятной нацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы коронавируса его президентство может считаться тем, которое пришлось на "военный" время. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, во время брифинга с журналистами, глава Белого Дома в Вашингтоне отметил, что вполне может назвать себя президентом военного времени.

"Я имею в виду, что мы боремся. Я имею в виду, что у нас здесь очень жесткая ситуация", - заявил Трамп.

Речь об этом зашла после реплики о  задействовании закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) про оборонную промышленность (Defense Production Act), цель которого - активизировать производство защитных масок и спецодежды.

При этом американский лидер признал высокую значимость борьбы американского народа в этом противостоянии опасной инфекции, охватившей мир.

"Американский народ в большинстве своем потрясающий", - подытожил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса

По "Закону Стэффорда" во время чрезвычайного положения президент США может использовать до 40 резервных миллиардов долларов. Но Дональд Трамп заявил, что они распределят 50 миллиардов долларов между штатами и другими регионами США.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/648210.html
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