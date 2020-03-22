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Меркель запретила немцам встречаться в компаниях свыше двух человек

Жесткие меры канцлер Германии предприняла в связи с новой вспышкой COVID-19

сегодня, 21:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Меркель запретила немцам встречаться в компаниях свыше двух человек

Федеральное правительство Германии совместно с руководством 16-ти федеральных земель страны приняли жесткие ограничения общественной жизни с целью приостановить дальнейшее распространение коронавируса COVID-19.  Об этом передает русскоязычное издание Deutch Welle.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 22 марта, во время проведения телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель  и премьер-министрами всех федеральных земель.

Власти Германии ожидают, что граждане Германии сведут к абсолютному минимуму социальные контакты. Так, согласно принятым ограничениями, в частности, запрещается собираться в общественных местах больше чем двум людям. Исключения предусмотрены лишь для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.

Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 метра, а лучше два метра, как добавила добавила Меркель. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.

В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы совершить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон готов пойти на крайние меры, чтобы вынудить правительство Великобритании начать реагировать на масштабную пандемию.


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Источник: https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D0%B
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