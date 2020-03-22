Меркель запретила немцам встречаться в компаниях свыше двух человек

Федеральное правительство Германии совместно с руководством 16-ти федеральных земель страны приняли жесткие ограничения общественной жизни с целью приостановить дальнейшее распространение коронавируса COVID-19. Об этом передает русскоязычное издание Deutch Welle.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 22 марта, во время проведения телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министрами всех федеральных земель.

Власти Германии ожидают, что граждане Германии сведут к абсолютному минимуму социальные контакты. Так, согласно принятым ограничениями, в частности, запрещается собираться в общественных местах больше чем двум людям. Исключения предусмотрены лишь для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.

Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 метра, а лучше два метра, как добавила добавила Меркель. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.

В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы совершить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.



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