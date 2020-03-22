Меркель добровольно ушла в карантин

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель с сегодняшнего дня самоизолировалась в целях карантина и будет заниматься государственной работой из дома. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Причиной такого решения Меркель стала ее процедура по прививке от пневмококковой инфекции, которую делал врач, с положительным результатом на вирус COVID-19.

В течение нескольких следующих дней канцлер будет регулярно проходить тесты на коронавирус. Оставаясь на карантине, она будет выполнять свои служебные обязанности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщали, что в Германии ужесточили условия в общественной жизни, в связи с карантином и теперь на улицах страны нельзя встречаться большему числу человек, чем двое. Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5 метра, а лучше два метра, как добавила добавила Меркель. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.







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