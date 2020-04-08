"Десятина - коронавирусу": из-за пандемии в Германии экономика упала на 10%

По данным западных аналитических агентств, экономика Германии сократилась на 9,8% во втором квартале, что в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году. Об этом передает издание The Reuters.

В институте сообщили, что это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса. Они сообщают, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% в период с января по март.

Ведущие экономические исследовательские институты Германии ожидают, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4,2% в текущем году из-за последствий коронавируса и вырастет на 5,8% в 2021-м.

"Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии", - сообщили институты, чьи прогнозы легли в основу экономических прогнозов правительства.

Германия фактически заблокирована в течение последних нескольких недель. Школы, магазины, рестораны, спортивные сооружения и другие предприятия закрылись, и многие компании прекратили производство, чтобы замедлить распространение инфекции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в список долларовых миллиардеров Forbes попали шестеро украинцев.

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