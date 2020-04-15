Пойдут на корм: животных в немецком зоопарке будут усыплять из-за кризиса

Животных в немецком зоопарке в Ноймюнстере будут усыплять из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Одни обитатели пойдут на корм другим, сообщила директор зоопарка Верена Каспари.

Из-за карантина зоопарк уже полтора месяца стоит закрытый. Поскольку посетителей туда не пускают, зверинец остался без прибыли. Там посчитали, что за время карантина потеряли около 150 тысяч фунтов стерлингов. При этом расходы на содержание животных не сократились.

Директор зоопарка утверждает, что если так пойдет и дальше, покупать пищу для обитателей зверинца будет не за что. Допустить, чтобы они умирали от голода она не может. Продать, либо же подарить другим зоопаркам животных сейчас тоже не получится. Из-за вспышки коронавируса это невозможно, поскольку границы закрыты. Это и вынудило руководство пойти на столь непростое решение. Часть животных хотят усыпить, чтобы скормить их другим обитателям зоопарка. Список из тех, кто пойдет на корм в первую очередь уже составили. Среди них - пингвины и тюлени, каждый из которых нуждается каждый день в ведре свежей рыбы.

Кстати, именно в зоопарке города Ноймюнстера живет самый большой белый медведь в Германии по кличке Витус.

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