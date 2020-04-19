Германия обновит парк истребителей

Власти Германии намерены потратить военный бюджет на покупку американских истребителей. Инициатива принадлежит Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая занимает пост министра обороны. Об этом заявляет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Так, считается, что в распоряжение издания попало некое письмо главы немецкого оборонного ведомства, в котором она изъявила желание закупить у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.

Считается, что Германия уже несколько лет вынашивает планы о смене своего боевого авиапарка. Новые-старые истребители серии “F” должны сменить устаревающие Tornado, несмотря на их достаточные характеристики.

Как сообщал портал "Комментарии", Польша заключила с США соглашение о поставках истребителей F-35. Соответствущий документ был подписан руководством страны. Церемония подписания прошла в присутствии президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака. Польские власти намерены приобрести 32 боевых машины стоимостью 87 млн долларов каждая.

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