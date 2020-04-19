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Германия обновит парк истребителей

Власти ФРГ рассматривают возможность покупки истребителей у США

сегодня, 19:05
Автор:

• Сергей Медведев

Германия обновит парк истребителей

Власти Германии намерены потратить военный бюджет на покупку американских истребителей. Инициатива принадлежит  Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая занимает пост министра обороны. Об этом заявляет издание  Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Так, считается, что в распоряжение издания попало некое письмо главы немецкого оборонного ведомства, в котором она изъявила желание  закупить у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.

Считается, что Германия уже несколько лет вынашивает планы о смене своего боевого авиапарка. Новые-старые истребители серии “F” должны сменить устаревающие  Tornado, несмотря на их достаточные характеристики.

Как сообщал портал "Комментарии", Польша заключила с США соглашение о поставках истребителей F-35. Соответствущий документ был подписан руководством страны. Церемония подписания прошла в присутствии президента Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака. Польские власти намерены приобрести 32 боевых машины стоимостью 87 млн долларов каждая.


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Источник: https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2F
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