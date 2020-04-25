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Маска с застежкой и безлюдные фото: в Европе музеи собирают артефакты времен коронавирусной пандемии

В Германии и Австрии музейные фонды начали пополняться артефактами времен пандемии и коронакризиса

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Маска с застежкой и безлюдные фото: в Европе музеи собирают артефакты времен коронавирусной пандемии

В Германии музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии: фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки. Об этом передает Deutsche Welle.

Пандемия из-за COVID-19 изменила привычный уклад жизни людей по всему миру, естественно, это сказалось и на трудовом графике, и на формах проведения досуга. Поэтому немецкие музеи и университеты решили задокументировать происходящие изменения. Собранные экспонаты времен "К" помогут сохранить исторические свидетельства для последующих поколений и отобразить летопись нынешнего необычного времени.

Сотрудники учреждений обратились к жителям страны через СМИ и соцсети. Так, просят не выбрасывать вещи, так или иначе связанные с нынешним кризисом, даже если сейчас они кажутся вполне обыденными. Потому как в музейных фондах артефакты будут иметь большое значение. К примеру, на обращение о сборах вещей и документов (в том числе фото и видео) музея Вены уже отозвалось свыше 1300 человек. Люди также отправляют электронные сообщения, где письменно или в видеозаписи рассказывают о своей жизни в новых условиях, выражают раздумья по поводу происходящего.

К примеру, австрийцы прислали в музей забавную красно-зеленую вязаную игрушку-коронавирус. А первым "коронавирусным" объектом, переданным в фонды Кельнского городского музея, стал выпущенный городскими властями листок-вкладыш. В нем содержится руководство по борьбе с распространением инфекции.

А университеты запустили в рамках акции специальный портал. Там можно поместить цитату из газетной статьи или журнала, поделиться своими фото, видео, дневниковыми записями, перепиской по электронной почте, а также личными переживаниями, мыслями, воспоминаниями. Можно даже спеть песню, прочесть стихотворение или оставить голосовое сообщение.

Ранее "Комментарии" писали, что в немецкой церкви мистическим образом прекращал звонить колокол: найден неожиданный виновник этого.


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Источник: https://p.dw.com/p/3bIGE
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