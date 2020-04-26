Антикарантинная демонстрация в Берлине: более сотни задержанных

Полиция Берлина провела массовое задержание участников демонстрации против карантинных ограничений. Правоохранители оцепили площадь, на которой проходила акция и призвали активистов разойтись, поскольку в связи с эпидемией коронавируса, массовые мероприятия в Германии находятся под запретом. В результате полицейские арестовали 105 граждан, которые устали от режима изоляции.

"Демонстранты раздавали газеты, ставящие под сомнение необходимость мер по локализации, и утверждали, что коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. Было разрешено распространять газету, но органы здравоохранения не одобрили сам сбор", - сообщают местные наблюдатели.

Отметим, что это уже четвертый случай протестов, которые проходят в Берлине.

Как сообщал портал "Комментарии", по данным западных аналитических агентств, экономика Германии сократилась на 9,8% во втором квартале, что в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

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