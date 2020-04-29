В Германии прохожих на улице атаковала банда с ножами

В Германии прохожих на улице Ханау атаковала банда с ножами. Как минимум, четверо пострадавших с ножевыми ранениями оказались в больнице. Об этом сообщает Focus Online, ссылаясь на данные местной полиции.

Город Ханау расположен чуть восточнее Франкфурта. За последние три месяца это уже второе массовое нападение здесь. В феврале 43-летний мужчина расстрелял 10 посетителей местных кальянных. И вот теперь неизвестные бросились резать людей ножами просто посреди улицы.

Свидетели утверждают, что нападавших было несколько. По разным данным, речь идет о банде из 5-7 человек. Все они были с бородой и у каждого имелся нож. Больше всего очевидцы запомнили одного из преступников. Тот был ростом под два метра, также бросалась в глаза его мускулистая фигура.

Серьезные ранения получили четверо прохожих. Самому младшему из них 17. Самому старшему - 26. Их забрала скорая помощь.

Представители местной полиции предполагают, что это мог быть террористический акт. Однако называть эту версию основной не спешат. Незадолго после нападения они задержали двоих подозреваемых. Это местные жители. Одному из них 23, другому исполнилось 29. Сейчас правоохранители пытаются узнать у них, что именно побудило их к совершению преступления.

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