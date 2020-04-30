МИД Германии: "Сепаратисты ОРДЛО должны открыть полный доступ для комиссии ОБСЕ"

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить возможность полноценно работать на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы немецкого МИД Хайко Мааса.
Маас отметил, что СММ ОБСЕ играет ключевую роль в выполнении минских соглашений и соблюдении контроля за режимом прекращения огня. Однако, работа миссии значительно осложняется отказом боевиков в доступе к части территорий, которые не контролируются украинским правительством.
"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность полноценно работать в сепаратистских районах. Важно, чтобы миссия могла возобновить свою работу, разумно балансируя между охраной здравоохранения и выполнением своего мандата", - заключает министр немецкого внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-премьер-министр Арсений Яценюк поставил отрицательную оценку проведению нормандских переговоров для соблюдения Минских договоренностей.
"Минский процесс - это тупик. В своей трясине он может болтаться годами. Проблема не только в том, что Москва не выполняет Минские договоренности. Главная проблема в том, что Минские договоренности не способны принести мира. Нормандский формат погряз в виртуальной реальности. Ни одного реального шага вперед. Годами. Нынешняя власть проигрывает Москве инициативу и теряет международные позиции. Эту пластинку надо останавливать", - указал Яценюк в своей публикации на Facebook.
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