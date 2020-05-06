Умер Флориан Шнайдер: он основал знаковую немецкую группу Kraftwerk

Сегодня в возрасте 73 лет скончался основатель немецкой группы Kraftwerk, родоначальницы электронной музыки, Флориан Шнайдер. Об этом сообщает французское издание "Ouest France".

Официальной причины смерти пока нет, но по данным, озвученным бельгийским радио, Шнайдер долгое время боролся с раком.

Незадолго до смерти он объявил, что в честь 50-летия коллектив отправится в тур по Северной Америке, однако его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Шнайдер создал группу вместе с Ральфом Хюттером в 1970 году, а в 2008 принял решение об уходе из нее. Kraftwerk стали широко известны благодаря новаторской электронной музыке и влиянию на различные жанры, включая хип-хоп, синти-поп и рок. За время существования Kraftwerk записали десять студийных альбомов, в том числе культовый релиз 1974 года Autobahn. Сам Шнайдер изначально играл на флейте, саксофоне и скрипке, однако со временем все больше начал отдавать предпочтение электронике.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не единственная внезапная смерть за сегодня - под Москвой жизнь закончил самоубийством российский миллиардер.

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