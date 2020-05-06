В России с жизнью покончил миллиардер из списка Forbes

Долларовый миллиардер, занимающий в 2020 году 86-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров от Forbes Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством в собственном доме в подмосковном поселке Усово, где постоянно проживал. Об этом сообщает российское агентство "РБК", ссылаясь на друзей покойного.

Отмечается, что бизнесмен покончил с собой в ночь на 6 мая, но способ суицида пока общественности не указывают.

"Это правда, Босова нет в живых", - указал один из собеседников прессе.

Дмитрий Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь". АЛЛТЕКу принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно данным журнала Forbes, президент США Дональд Трамп, владеющий крупнейшими бизнес-акциями в стране, потерял треть своего состояния из-за коронавируса всего за месяц.









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