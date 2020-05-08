В Германии запретили лечить детей от гомосексуализма

В Германии родителям запретили "лечить" своих детей от гомосексуализма. Любая попытка изменить ориентацию ребенка с помощью терапии или медикаментов может обернуться штрафом или даже тюрьмой. Об этом сообщает BBC.

Закрепить право несовершеннолетних выбирать сексуальную ориентацию самостоятельно в Германии решили на законодательном уровне. В немецком парламенте поддержали запрет репаративной терапии, если речь идет о детях. Репаративная терапия объединяет в себе несколько методик, которые призваны изменить ориентацию с гомосексуальной на гетеросексуальную. Немецкие депутаты считают, что она может навредить детям, поскольку ее эффективность и этичность вызывает множество вопросов. Некоторые ученые утверждают, что подобное лечение может закончиться самоубийством, так как сильно влияет на психику и травмирует ее. Особенно, если речь идет о детях. Например, сторонники репаративной терапии очень часто используют гипноз и даже электрошок.

Штрафы за попытку навязать несовершеннолетнему, который считает себя гомосексуалистом, другую ориентацию немаленькие. Нарушители могут заплатить около тридцати тысяч евро. Это в лучшем случае. В отдельных случаях человека даже могут отправить в тюрьму. Такое наказание предусмотрено как для врачей, так и для родителей и опекунов, которые могут заставить ребенка пойти на соответствующее лечение.

Новый закон поддержал и министр здравоохранения Германии Енс Шпан. Он утверждает, что теперь пострадавшие от подобной терапии смогут защищать свои права в суде. Ведь большинство из них именно заставляют пройти болезненные процедуры. При этом каждый год в Германии репаративную терапию проходят около тысячи человек.

И все же некоторые политические силы раскритиковали закон. Они считают его недоработанным и призывают запретить репаративную терапию вовсе, а не только для детей. Подобный запрет, скажем, существует в Австралии, и некоторых регионах Канады и США.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США казнили серийного убийцу гомосексуалистов.

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