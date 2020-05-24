В Германии заявили о сотнях исламских боевиков, которые приехали в страну

Власти Германии бьют тревогу касательно находящихся в стране боевиков. Министерство внутренних дел ФРГ располагает сведениями о том, что на данный момент в Германии находятся более тысячи человек, которые, предположительно, участвовали в боевых столкновениях в Сирии и Ираке. Следователи правоохранительных структур проводят расследования в отношении тех лиц, которых подозревают в террористической деятельности.

Как заявили в пресс-службе соответствующих органов, число приговоров находится в "двузначном диапазоне".

Пока под наблюдением у правоохранителей остаются более сотни мигрантов, однако конкретных подозрений и обвинений им не предъявляют. Федеральное ведомство по охране конституции ранее объявило, что, по его подсчетам, в Германии есть около 2080 потенциально опасных исламистов.

Как сообщал портал "Комментарии", террористы "Исламского государства" и "Аль-Каиды" сделали резонансное заявление о том, что новый тип коронавируса - якобы “воин” Аллаха. О новых возможных атаках в период пандемии сообщает Фонд защиты демократии (FDD) и американская SITE Intel Group.

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