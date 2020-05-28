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Меркель настояла на продлении санкций против России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продления санкций против России, пока не будет очевиден прогресс в Минских соглашениях

28 мая 2020, 00:29 comments648
Автор:

Екатерина Белоброва

Меркель настояла на продлении санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала позицию в отношении продления санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации. По ее мнению, санкции нельзя сокращать до тех пор, пока не будет заметен прогресс в достижении Минских договоренностей, передает агентство "РБК-Украина".

При этом Меркель подчеркнула, что взаимоотношениям Москвы с Евросоюзом необходимо придать новый импульс. 

Также, по ее словам, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - указала глава правительства ФРГ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер оскорбил украинского посла Андрея Мельника за критику в свой адрес.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/merkel-vystupila-sohranenie-sanktsiy-protiv-1590605275.html
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