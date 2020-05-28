В Германии растет число преступлений на почве антисемитизма

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что число антисемитских преступлений в Германии, выросло на 13% в 2019 году, в чем подозреваются праворадикальные организации. Об этом сообщает агентство The Reuters.

Так, власти страны зарегистрировали 2032 антисемитских преступления, что на 13% больше, чем в 2018 году. По словам Зеехофера, более 90% из них совершили праворадикалы.

"Самая большая угроза в нашей стране исходит от правых. Это реальность... Мы должны сохранять бдительность и бороться с этим", - указал глава МИД Германии, добавив, что преступления, связанные с вандализмом в Германии, подскочили на 23%.

Еврейская община Германии также эмоционально отреагировала на эти происшествия.

"Нападение в Галле в прошлом году стало сигналом. Особенно в интернете безудержная ненависть поражает нас. Но также на улицах и в школах отвержение евреев является серьезной проблемой", - сказал глава общины Йозеф Шустер, предупредив, что многие молодые люди в стране, ответственной за Холокост, не усвоили уроки истории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии евреи обвиняют в нарастающей волне антисемитизма канцлера Ангелу Меркель.





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