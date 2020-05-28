Германия не предоставила Онищенко политического убежища

Германия отказалась предоставлять политическое убежище бывшему украинскому нардепу Александру Онищенко времен президента Виктора Януковича. Об этом сообщает издание Deutche Welle.

Так, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало Онищенко в политическом убежище и попросило его срочно покинуть страну. Также сообщается, что два года назад посольство Германии в Испании отказало ему в выдаче визы для оформления вида на жительства после того, как Онищенко устроился директором своей компании, которая занимается покупкой элитных лошадей.

По словам адвоката Онищенко, бывший нардеп уже подал апелляцию на отказ и сможет находиться на территории Германии, пока не завершится рассмотрение. Если ему не удастся остаться, он может выехать в Россию, поскольку у него есть российское гражданство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд Германии отказался одобрить экстрадицию Александра Онищенко, который проходит главным подозреваемым по хищению крупной суммы денег у государства через коррупционные схемы в газовой отрасли.





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