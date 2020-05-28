Россия "нарвалась" на новые санкции от Германии

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Официальный Берлин заявил, что Бундестаг готов ввести новые экономические санкции против России в связи с наличием доказательств хакерской атаки пятилетней давности на электронные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.
Тогда хакеры взломали компьютер канцлера Ангелы Меркель и украли ее переписку, спустя пять лет немецкая разведка заявила, что виновником атаки был российский разведчик.
"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - обозначила госсекретарь немецкого МИДа Мигель Бергер.
По данным Федеральной прокуратуры, речь идет о Дмитрие Бадине, сотруднике российской военной секретной службы ГРУ.
По словам Бергер, в связи с новыми доказательствами немецкое правительство может продвигать на уровне ЕС идею новых санкций против России. Об этом также проинформировали российского посла в ФРГ, который был срочно вызван из посольства на встречу с представителями МИД Германии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранять жесткость санкций против России пока не будут отмечены реальные продвижения в Минских договоренностях.
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