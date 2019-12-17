В Великобритании начал работу новый парламент

Новоизбранные депутаты английского парламента приступили к работе. Церемонию открытия сессии провели в Вестминстерском дворце, где располагаются обе палаты законодательного собрания Великобритании.

Депутаты начали свою работу с избрания спикера. Процедура имела формальный характер, поскольку кандидатура председателя была утверждена еще в ноябре. Депутата от оппозиции Линдси Хойла избрали единогласно.

Напомним, что по результатам недавно прошедших выборов в британский парламент, абсолютное большинство получила правящая Консервативная партия — ей досталось 365 мест в нижней палате парламента. Теперь оппозиционные партии не смогут помешать правительству провести Brexit.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах. Напомним, что досрочные выборы в Великобритании были назначены, после того, как все попытки премьера вывести Великобританию из ЕС 31 октября не увенчались успехом.

