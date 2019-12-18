Отравление в Солсбери: Скрипали живы, но не идут на контакт

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которые были отравлены ядом “Новичок”, не захотели встречаться с представителями российского посольства в Лондоне. ОБ этом сообщил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, пишет “Эхо Москвы”.

Дипломат рассказал, что российская сторона передала семье Скрипалей запрос на встречу, однако они отказались от ее проведения.

"Сергей и Юлия Скрипаль решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал чиновник.

Также он отметил, что Юлия Скрипаль согласилась и выступила перед журналистами, отметив, что ее отец жив, но не хочет общаться с прессой.

“Это его выбор. Они свободные люди. Наша же задача — защитить их", - сказал Бристоу.









Как сообщали "Комментарии", Сергея Скрипаля отравили 4 марта 2018 года, полиция выяснила, что его пытались убить нервнопаралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль: их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания.

В Солсбери в пиццерии Zizzi, где Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье, 4 марта сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что за отравление Скрипаля и его дочери ответственна Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.