В Великобритании утвердили соглашение о выходе страны из ЕС

Парламент Великобритании принял законопроект, который утверждает соглашение о Brexit. Отмечается, что документ был принят во втором чтении. В его поддержку проголосовали 358 парламентариев, против выступили 234.

Принятие данного закона означает, что выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза состоится 31 января по "упорядоченному" принципу. Согласно документу, теперь стороны будут реализовывать соглашение, которое предложил в октябре премьер-министр Борис Джонсон. Закон также запрещает продлевать переходный период после 2020 года.

Консерваторам удалось принять законопроект после всеобщих выборов, в результате которых Консервативная партия получила большинство в Палате общин. До этого парламент четыре раза отклонял проект соглашения, что привело к отставке Терезы Мэй.

Как сообщал портал "Комментарии", глава британского правительства Борис Джонсон обратился к госслужащим с просьбой не употреблять слово Brexit после того, как государство выйдет из состава Евросоюза.