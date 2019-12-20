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Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа положили в больницу

В заявлении Букингемского дворца отмечается, что мужа королевы Елизаветы II принц Филипп отправился на плановое обследование

20 декабря 2019, 23:57
Автор:

• Татьяна Веремеева

В пятницу мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа положили в больницу. Об этом сообщает ВВС.Украина.

В пресс-службе Букингемского дворца сообщают, что это только "мера пресечения" и 98-летний принц отправился в больницу на плановое обследование по совету личного доктора. Кроме того, сообщается, что у принца есть заболевания, которые диагностировали ранее и которые требуют регулярных обследований.

Кроме того, стало известно, что принц Филипп приехал в больницу из имения Сандрингем в графстве Норфолк. В то же время королева прибыла в имение из Лондона, где накануне представила перед новым составом парламента программу правительства Бориса Джонсона.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп не ведет публичную жизнь с 2017 года. До этого он помогал супруге, а также исполнял собственные отдельные обязанности члена королевской семьи, участвовал в различных церемониях. После этого он стал редко появляться на публичных мероприятиях только вместе с Елизаветой II.

Ранее "Комментарии" писали, что парламент Великобритании принял законопроект, который утверждает соглашение о Brexit.

Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-50869159
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