Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа положили в больницу

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
В пятницу мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа
положили в больницу. Об этом сообщает ВВС.Украина.
В пресс-службе Букингемского дворца сообщают, что это только "мера
пресечения" и 98-летний принц отправился в больницу на плановое обследование по
совету личного доктора. Кроме того, сообщается, что у принца есть заболевания,
которые диагностировали ранее и которые требуют регулярных обследований.
Кроме того, стало известно, что принц Филипп приехал в больницу из
имения Сандрингем в графстве Норфолк. В то же время королева прибыла в имение
из Лондона, где накануне представила перед новым составом парламента программу
правительства Бориса Джонсона.
Герцог Эдинбургский, принц Филипп не ведет публичную жизнь с 2017 года. До этого он помогал супруге, а также исполнял собственные отдельные обязанности члена королевской семьи, участвовал в различных церемониях. После этого он стал редко появляться на публичных мероприятиях только вместе с Елизаветой II.
Ранее "Комментарии" писали, что парламент Великобритании принял законопроект, который утверждает соглашение о Brexit.
Новости партнеров
Новости