Принц Гарри переоделся в Санту и поздравил всех с Рождеством

В честь одного из главных семейных праздников Британии, в день Рождества принц Гарри предстал перед пользователями сети в непривычном образе. Так, герцог Сассекский переоделся в костюм Санты, а не в деловом стиле.

Королевский наследник снял милое видео с поздравлением, что стало сюрпризом для подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти". Известно, что центр занимается помощью детям-сиротам, чьи родители служили в армии Британии. Принц Гарри отметил, что подвиги их родителей навсегда останутся в истории.

Пользователи сети положительно отреагировали на такое перевоплощение герцога, предполагая, что на новогоднее перевоплощение его вдохновила супруга Меган Маркл. Стоит отметить, что недавно интернет-пользователи активно обсуждали фотографию 38-летней жены принца Гарри, на котором она предстала перед британцами в откровенном наряде а-ля Санта Клаус.



