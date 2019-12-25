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Принц Гарри переоделся в Санту и поздравил всех с Рождеством

Герцог подготовил сюрприз для подопечных благотворительного фонда

сегодня, 22:25
Автор:

• Ростопира Наталья

В честь одного из главных семейных праздников Британии, в день Рождества принц Гарри предстал перед пользователями сети в непривычном образе. Так, герцог Сассекский переоделся в костюм Санты, а не в деловом стиле.
Королевский наследник снял милое видео с поздравлением, что стало сюрпризом для подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти". Известно, что центр занимается помощью детям-сиротам, чьи родители служили в армии Британии. Принц Гарри отметил, что подвиги их родителей навсегда останутся в истории.
Пользователи сети положительно отреагировали на такое перевоплощение герцога, предполагая, что на новогоднее перевоплощение его вдохновила супруга Меган Маркл. Стоит отметить, что недавно интернет-пользователи активно обсуждали фотографию 38-летней жены принца Гарри, на котором она предстала перед британцами в откровенном наряде а-ля Санта Клаус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день Рождества принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым семейным снимком. Так, на фотографии запечатлен герцог Кембриджский со своми детьми, годовалым Луи, 4-летней Шарлоттой и 6-летним Джоржем. 
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