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Как принц Гарри и Меган проводят праздничные каникулы в Канаде

У маленького Арчи появилась возможность провести больше времени с бабушкой

27 декабря 2019, 22:53
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что у монархов сложилась традиция: ужинать со своими родными в день Рождества в Сандрингемском дворце в Норфолке, обмениваясь подарками. Однако Меган Маркл и принц Гарри в этом году отступили от правил. Так, герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном Арчи отправились на зимние каникулы в США, чтобы провести праздник с матерью Маркл Дорией Рэгленд. 

Стоит отметить, что нарушив традицию герцоги Сассекские расстроили королеву Елизавету II.  Как передают очевидцы, герцоги были замечены за хайкингом в парке Horth Hill Regional Park и за пробежкой в Северном Сааниче. Там же супруги поужинали в ресторане, о чем рассказала владелица заведения Deep Cove Chalet Бев Коффел. 

Как не странно, в Америке Меган и Гарри много времени проводят вмести, в товремя как с маленьким Арчи нянчится бабушка Дория.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Гарри переоделся в Санту и поздравил всех с Рождеством. Королевский наследник снял милое видео с поздравлением, что стало сюрпризом для подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти". Известно, что центр занимается помощью детям-сиротам, чьи родители служили в армии Британии. 

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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/stars/news/kak-princ-garri-i-megan-provodyat-rozhdestvo-v-kanade/
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