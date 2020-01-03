«Перестать грызть ногти и ругаться»: Меган Маркл опубликовала список обещаний

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Герцогиня Сассекская - бывшая актриса Меган Маркл - каждый год дает
себе новогодние обещания. В этот раз она создала список того, что хочет
сделать, пишет Mirror.
“Перестать
грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Пробежать марафон. Так
выглядит мой список новогодних обещаний каждый год”, - написала она.
По словам Маркл, у нее не получается перестать ругаться,что она обычно может допустить после алкоголя или трудного дня. Также он отметила, что практически забыла французский, который изучала в школе, и это произошло после того, как начала она изучать испанский. Герцогиня также отметила, что грызет ногти в стрессовых ситуациях или в зоне высокой турбулентности.
Как сообщало издание "Комментарии", в прошлом году
международная платформа Lyst Index, которая составляет ежеквартальный рейтинг
самых "горячих" трендов сезона, проанализировала поисковые запросы
миллионов покупателей и определила женщину, чьи элементы гардероба вызывали
наибольший восторг и спрос в сети.
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