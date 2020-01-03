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«Перестать грызть ногти и ругаться»: Меган Маркл опубликовала список обещаний

Меган Маркл рассказала о своих планах на год

сегодня, 10:56
Автор:

• Наталья Шевченко

Герцогиня Сассекская - бывшая актриса Меган Маркл - каждый год дает себе новогодние обещания. В этот раз она создала список того, что хочет сделать, пишет Mirror.

Перестать грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Пробежать марафон. Так выглядит мой список новогодних обещаний каждый год, - написала она.

По словам Маркл, у нее не получается перестать ругаться,что она обычно может допустить после алкоголя или трудного дня. Также он отметила, что практически забыла французский, который изучала в школе, и это произошло после того, как начала она изучать испанский. Герцогиня также отметила, что грызет ногти в стрессовых ситуациях или в зоне высокой турбулентности.

Как сообщало издание "Комментарии", в прошлом году международная платформа Lyst Index, которая составляет ежеквартальный рейтинг самых "горячих" трендов сезона, проанализировала поисковые запросы миллионов покупателей и определила женщину, чьи элементы гардероба вызывали наибольший восторг и спрос в сети.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/meghan-markle-always-makes-same-21193717
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