«Перестать грызть ногти и ругаться»: Меган Маркл опубликовала список обещаний

Герцогиня Сассекская - бывшая актриса Меган Маркл - каждый год дает себе новогодние обещания. В этот раз она создала список того, что хочет сделать, пишет Mirror.

“Перестать грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Пробежать марафон. Так выглядит мой список новогодних обещаний каждый год”, - написала она.

По словам Маркл, у нее не получается перестать ругаться,что она обычно может допустить после алкоголя или трудного дня. Также он отметила, что практически забыла французский, который изучала в школе, и это произошло после того, как начала она изучать испанский. Герцогиня также отметила, что грызет ногти в стрессовых ситуациях или в зоне высокой турбулентности.

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