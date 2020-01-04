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В доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут спектакль

В резиденции герцогов Кембриджских около 20 комнат

сегодня, 21:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Во дворце герцогов Кембриджских покажут театральное представление об истории короля Георга II, его жены Кэролайн и любовницы Генриетты Говард. Об этом передает таблоид The Stage.

В сообщении говорится, что с 28 февраля по 31 марта особняк принца Уильяма и Кейт Миддлтон, расположенный на территории Кенсингтонского дворца, станет театрализованной сценой. Так, в доме королевских особ будет происходить театрализованное действие под названием United Queendom. Известно, что театральная компания Les Enfants расскажет со сцены об одном из самых обсуждаемых любовных треугольников конца XVII века.

"До этого нам всегда приходилось строить, сверлить, расставлять и налаживать освещение, звук. Но сейчас успех зависит только от нашей креативности и смекалистости. Мы должны устроить постановку в тех условиях, что уже есть во дворце", – поделилась креативный продюсер Фиона Порритт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Великобритании Елизавета II показала фото с тремя престолонаследниками.

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Источник: https://www.thestage.co.uk/news/2020/les-enfants-terribles-to-stage-immersive-production-at-kensington-palace/
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