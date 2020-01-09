Свадьба внучки Елизаветы II будет закрытой для прессы, – СМИ

Принцесса Беатрис Йоркская, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, активно готовится к свадебному торжеству, которое должно состояться в этом году. Но праздник будет исключительно для семейного круга. Об этом сообщает издание Eonline.

Известно, что принцесса Беатрис выходит замуж за итальянского бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци, с которым встречается больше года. В сентябре 2019 года пара объявила о своей помолвке, а бракосочетание должно состояться этой весной. Но в отличии от других роскошных королевских свадьба, торжество принцессы Беатрис будет проходить без прессы и прямой трансляции в телеэфире. Молодожены решили провести закрытую свадьбу, поэтому детали церемонии неизвестны.

Напомним, что после помолвки принцессы Беатрис и ее возлюбленного, королева Елизавета II заявила, что не будет оплачивать их свадьбу, поэтому все финансовые расходы молодожены взяли на себя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что герцоги Сассекские заявили, что хотят стать финансово независимыми, поэтому отказываются от королевских полномочий.