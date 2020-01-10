Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из экспозиции

Одной из самых важных новостей Великобритании в этом году стало громкое заявление герцогов Сассекских. Так, принц Гарри и Меган Маркл намерены сложить королевские обязанности. Такое решение стало настоящим шоком не только для публики, но и для всех британских монархов. Как передает западное издания The Sun, ее Величество Елизавета II расстроена, а принцы Чарльз и Уильям пришли в ярость. И вот, на днях знаменитый Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган и Гарри из экспозиции.

Так, представители лондонского Музея мадам Тюссо написали на своей официальной странице в Twitter, что уважают пожелания членов королевской семьи, и поэтому приняли во внимание их решение "отделится". Отражая таким образом решение герцогов Сассекских, восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл были извлечены из выставки королевской семьи в Музее мадам Тюссо. Теперь рядом с королевой Елизаветой ІІ, принцем Филиппом, герцогом и герцогиней Кембриджскими есть пустое место.

Со слов генерального директора лондонского музея Стива Дэвиса, от дальнейших действий Меган и Гарри будет зависеть месторасположение их фигур в Музее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут спектакль.



