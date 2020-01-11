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Главная / Новости / "Нельзя так поступать": Дональд Трамп прокомментировал заявление герцогов Сассекских
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"Нельзя так поступать": Дональд Трамп прокомментировал заявление герцогов Сассекских

Президент США поддержал королеву Елизавету II

сегодня, 15:01
Автор:

• Ростопира Наталья

Президент США Дональд Трамп высказал свое мнение по-поводу громкого заявления герцогов Сассекских. Об этом передает таблоид Fox News. Напомним, 8 января  этого года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем намерении отделиться от королевской семьи.

Стоит отметить, что заявление герцогов привело в шок всех британских монархов, общество также не осталось в стороне.  Известно, что ее Величество Елизавета II в гневе от поступка герцогов. Кроме того, на данный момент с герцогами Сассекскими ведутся переговоры. Так, британская королева стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца. 

В свою очередь, президент США поддержал главу государства Соединенного Королевства Великобритании, резко прокомментировав сложившеюся ситуацию: "Я думаю, что это печально. Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на днях всемирноизвестный музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из экспозиции.



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Источник: https://www.foxnews.com/media/president-trump-royal-drama-ingraham-angle-dont-think-this-should-be-happening-to-queen
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