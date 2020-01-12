Меган Маркл подписала контракт с Disney

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Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) подписала соглашение с Disney,
чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы. Об этом сообщает The
Times.
Жена принца Гарри будет озвучивать персонажей мультфильмов, а
заработанные деньги планирует пожертвовать благотворительной организации "Слоны
без границ", которая помогает отслеживать и защищать животных от браконьерства.
Таким образом, данный контракт является свидетельством того, что
Герцог и герцогиня Сассекские планируют в дальнейшем использовать свой статус
знаменитостей для того, чтобы приносить пользу для общества.
В то же время, такое решение может нанести удар по репутации
королевской семьи, так как пара будет продавать себя за деньги. В
Великобритании уже ходят слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл уже подписала
сделку с "фирмами, включая Disney".
Ранее "Комментарии" писали, что ее Величество Елизавета II в
последнее время имеет
плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не
могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского, Чарльза и его
38-летняя жена, бывшая модель Меган Маркл намерены отсоединится от королевской
семьи. Так, папарацци засняли британскую королеву за рулем ее автомобиля Range
Rover в Сандрингеме. По данным британского таблоида Sky news, ее Величество
впервые села за руль после прозвучавшего отречения.
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