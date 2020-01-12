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Меган Маркл подписала контракт с Disney

Репутация королевской семьи может оказаться под угрозой из-за решений герцога и герцогини Сассекских

сегодня, 01:23
Автор:

• Татьяна Веремеева

Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) подписала соглашение с Disney, чтобы помочь благотворительному фонду дикой природы. Об этом сообщает The Times.

Жена принца Гарри будет озвучивать персонажей мультфильмов, а заработанные деньги планирует пожертвовать благотворительной организации "Слоны без границ", которая помогает отслеживать и защищать животных от браконьерства.

Таким образом, данный контракт является свидетельством того, что Герцог и герцогиня Сассекские планируют в дальнейшем использовать свой статус знаменитостей для того, чтобы приносить пользу для общества.

В то же время, такое решение может нанести удар по репутации королевской семьи, так как пара будет продавать себя за деньги. В Великобритании уже ходят слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл уже подписала сделку с "фирмами, включая Disney".

Ранее "Комментарии" писали, что ее Величество Елизавета II в последнее время имеет плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского, Чарльза и его 38-летняя жена, бывшая модель Меган Маркл намерены отсоединится от королевской семьи. Так, папарацци засняли британскую королеву за рулем ее автомобиля Range Rover в Сандрингеме. По данным британского таблоида Sky news, ее Величество впервые села за руль после прозвучавшего отречения.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/voiceover-deal-with-disney-hints-at-future-career-path-5sr0jmjvd
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