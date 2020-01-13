Елизавета в свои 93 года села за руль

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Королева Британии Елизавета II в свои 93 года сама села за
руль авто. Об этом сообщает портал SkyNews.
В поместье в Сандрингеме королева прокатилась на своем Range Rover. В этот момент на ней был винтажный платок Hermes, а на заднем сидении авто была собака.
За рулем авто королева не была пристегнутой, она сконцентрировалась на дороге и выглядела очень суровой.
Отметим, что это первое появление Елизаветы II на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские — принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской семье.
Ранее "Комментарии" писали, что ее Величество Елизавета II в последнее время имеет плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского Чарльза и его 38-летняя жена, бывшая актриса Меган Маркл, намерены отсоединится от королевской семьи.
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