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Елизавета в свои 93 года села за руль

Елизавета II водит машину в "минуты крайнего раздражения"

сегодня, 10:45
Автор:

• Наталья Шевченко

Королева Британии Елизавета II в свои 93 года сама села за руль авто. Об этом сообщает портал SkyNews.

В поместье в Сандрингеме королева прокатилась на своем Range Rover. В этот момент на ней был  винтажный платок Hermes, а на заднем сидении авто была собака.

За рулем авто королева не была пристегнутой, она сконцентрировалась на дороге и выглядела очень суровой.

Отметим, что это первое появление Елизаветы II на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские — принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской семье.   

Ранее "Комментарии" писали, что ее Величество Елизавета II в последнее время имеет плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского Чарльза и его 38-летняя жена, бывшая актриса Меган Маркл, намерены отсоединится от королевской семьи.  





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Источник: https://twitter.com/SkyNews/status/1215715311296622598
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