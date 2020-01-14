Елизавета ІІ приняла решение относительно Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II сделала заявление о том, какое она приняла решение. Это произошло по итогам семейного совета, который прошел в фамильном имении Сэндрингем, пишет The Mirror.

По ее словам, вся королевская семья поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, однако она попросила принца Гарри и Меган Маркл, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме.

Для этого королева одобрила "переходный период" в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования.

Несмотря на то, что Елизавета II поддержала решение своего внука и его супруги, она попросила их все же не делать этого.

Ранее "Комментарии" писали, что ее Величество Елизавета II в последнее время имеет плохое эмоциональное состояние, так как поступки ее внука принца Гарри не могут не огорчать. Известно, что младший сын принца Уэльского Чарльза и его 38-летняя жена, бывшая актриса Меган Маркл, намерены отсоединится от королевской семьи.

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