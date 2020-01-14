Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума за независимость

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщает "Радио Свобода", приведя текст письма британского премьера, адресованного первому министру Шотландии Николо Стерджен.
В тексте глава британского правительства напоминает, что Стерджен и ее предшественник Салмонд лично обещали, что референдум о независимости страны в 2014 году был "единственным на поколения".
"Народ Шотландии уверенно проголосовал за обещание сохранить наше королевство единым", - напомнил Джонсон, подчеркнув, что проведение еще одного референдума гарантирует "продолжение политической стагнации в Шотландии".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что националисты Шотландии выступили с публичным требованием к британскому правительству о проведении референдума.
"Очень важно, чтобы Шотландия взяла под контроль наше собственное будущее", - выступила тогда перед народным собранием министр Николо Стерджен.
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